“Terminé mi relación bien”: Andrea Valdiri confirma divorcio con Saruma

Yo tuve un matrimonio lindo con Saru, todas las personas me preguntan (...) Está mal si uno habla, si uno no habla porque entonces uno queda como la mala, como la inestable”.

Andrea Valdiri.

Además, mencionó que por primera vez en su vida no siente la necesidad de dar explicaciones a los demás acerca de las decisiones que toma y que afectan directamente su entorno ya que en esta ocasión todo se dio en buenos términos. “Terminé bien, yo lo respeto, el me respeta, seguimos trabajando juntos”, agregó. Sin embargo lo que llamó la atención de sus seguidores fue que la influencer mencionó que no estaba dispuesta a tolerar la hipocresía por parte de una pareja, ya que en este momento de su vida ese comportamiento hace parte de sus no negociables.