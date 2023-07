Tensión en el ‘Desafío The Box’: Guajira arremete contra Sara por “egoísta”

Acaba de finalizar un nuevo ciclo en el ‘Desafío The Box’ y los 12 participantes que quedan en el programa se preparan para ver partir a otros dos competidores en el próximo desafío a muerte. En la pasado capítulo del reality, el equipo Beta, ganó tres de las cuatro pruebas del ciclo quedándose con los 35 millones del mejor equipo, pero la felicidad por el logro obtenido se vio truncado por la tensión que se generó luego de que al volver a casa, el equipo comenzara una disputa. Le puede interesar: Guajira crea polémica en el ‘Desafío’ y la tildan de “venenosa”, ¿qué pasó? A pesar de su rendimiento, y los resultados positivos que ha generado el grupo, existe un ambiente tenso entre los participantes, principalmente entre Sara y las otras mujeres, que consideran que la pereirana no merece estar entre los semifinalistas. Luego de llegar victoriosos del desafío de sentencia, premio y castigo, el deportista Rapelo tomó la vocería y manifestó algunas cosas que han venido disgustándolo. Frente a esto, el equipo señaló que era mejor decir las cosas que les molestaran de los otros para una mejor convivencia, por lo que Mai y Guajira decidieron hablar en contra de Sara.

“Hay algo que no me gustó Sara y es que si hay un paquete con siete pescados es uno para cada uno, no son los siete para ti”, manifestó Mai frente a todos, haciendo referencia a una de las críticas que ha recibido recientemente la participante pereirana por su manera exagerada de comer. Su compañera agregó que “yo la mermelada y el queso crema no los probé, las cosas son de todos”. Yan entró en defensa de Sara manifestando que no le molestaba su forma de comer y que al contrario le alegraba que ultimamente estuvieran ganandose comida y no pasando hambre. Escudero y Rapelo coincidieron con Yan, no sin antes resaltar que la joven sí debería considerar que convive con otras seis personas. Le puede interesar: “Cogió ventaja”, la Flaca pone en evidencia a Daniela en ‘Desafío The Box’ Guajira tomó la palabra y explicando la situación a su equipo dijo: “Había dos pechugas, mientras nosotros seis nos comimos una pechuga con unas pastas, Sara se comió una ella sola”, recordó la competidora. A lo que Sara dio sus razones señalando que ella es la única con restricciones con la comida.

“Me molesta porque todos ustedes comen carne, yo no porque me hace daño. Había dos pechuguitas y una se la gastaron, entonces me quedan a mí una pechuguita y los pescados”, señaló Sara y agregó que sus compañeros deberían pensar en no consumir aquellos alimentos que le gustan más a los otros. Finalizó diciendo que “también siento que le están buscando problema a todo lo que hago”.

Los competidores Juli, Yan y Escudero apoyaron a Sara y manifestaron que antes de la fusión no habían tenido problema con la comida. La capitana Juli les señaló a Guajira que, “está bien hablarlo, pero saber decir las cosas para que no se vuelva repetitivo y no se sienta como cuando la mamá lo regaña a uno por todo en la casa”. Lea: Lo que pasa puertas adentro: Valkyria reveló detalles del ‘Desafío The Box’ Guajira subió el tono a la conversación y señaló no estar de acuerdo con la defensa de Sara. “A mí el cerdo y la carne me dan reflujo, pero me los como porque es lo que hay”, agregó. Pero su argumento no fue tomado y todos llegaron a la conclusión de que Sara debía avisar qué iba a comer.