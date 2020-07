“Tengo una linda amistad con la familia de Rafael”: Taliana Vargas

La exreina y actriz Taliana Vargas no oculta su felicidad por el relanzamiento de Rafael Orozco, el Ídolo, bionovela del recordado artista vallenato que desde la semana pasada podemos ver por el canal Caracol. Taliana personificó a Clara Cabello, esposa del cantante.

Súper mujer

“Vivo en la cuarentena acoplándome al día a día. Todo este tiempo ha sido dedicado a mi esposo, a mi hija y a mi embarazo. En realidad para este año no tenía más planes que entregarle mi tiempo a esta fase de mi vida, así que me siento muy tranquila, viviendo con las prioridades y aprendiendo mucho de todo esto”, manifiesta.

Taliana cuenta que tenía algunos proyectos pendientes en Casa en el Árbol, la fundación que lidera y que le ha permitido ayudar a muchas familias en su natal Santa Marta. Asegura que desea volver a visitar esas comunidades.

Añade que se siente como una heroína en estos momentos. “Gracias a mi maternidad he sacado fortalezas que no sabía que tenía, así que me siento como nunca emocionalmente, más fuerte y valiente que siempre”, apunta.