En mayo, Durán admitió que se había sometido a su primera cirugía, sin embargo agregó que no sería la única. “Estoy terminando de recuperarme de mi primera cirugía, alistándome para la segunda, y una tercera, y los tratamientos que se vienen, todo se los voy a explicar en un video que estoy preparando. Por el momento estoy alejada, en muchos tratamientos, pero ahí voy bien, aprendiendo de esta experiencia”, comentó.

Ahora, la famosa actriz volvió a hablar sobre su salud, revelando que el cáncer que padece ha hecho más metástasis de las que imaginaba. “La patología no salió tan chévere. Tengo muchas más metástasis de las que creía pero lo positivo es que me he ido recuperando rápidamente del Síndrome de ASIA, que es el síndrome autoinmune por el cual mis dos médicos creen que tengo este cáncer pero día a día vamos, y aprendiendo mucho”, comentó.

De inmediato miles de comentarios se leyeron en redes sociales demostrándole su apoyo.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.