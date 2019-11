“Tengo el corazón roto, por ahora no quiero novia”: Brian Harrington

Hace pocas semanas y gracias a las redes sociales, el país conoció la historia del estadounidense Brian Harrington, quien llegó a Barranquilla en busca del amor de su vida, la modelo soledeña Paola Ariza. Pero el supuesto romance no tuvo un fina feliz y Brian terminó por señalarla de estafadora, asegurando que lo engañó y le quitó 6.2 millones de pesos.

Paola, en una entrevista, contó que nunca imaginó que el dinero que él le enviaba era porque deseaba algo a cambio. Las redes sociales se llenaron de memes sobre el caso.

El extranjero se ha convertido en todo un personaje, y hace poco visitó Cartagena para hablarnos de su vida y su amor por Colombia.

“Me siento feliz en este país, ya antes había venido y quisiera vivir aquí siempre. Mi familia en Estados Unidos no sabe todo lo que me ha pasado aquí, pero estoy agradecido. Me hice dos tatuajes: uno con el nombre de Colombia y otro con el nombre de Barranquilla”, expresó.

En nuestra ciudad hizo parte de la grabación del videoclip ‘la Pela viejo remix’ de los cantantes Mr Antony, Perlak y Dj Keywar. “La canción me gustó mucho, no me molesta. Tampoco leo los mensajes negativos que me envían, yo solo tomo lo bueno. Los cartageneros me tratan muy bien”, dijo.

Aseguró que su amor por Paola fue real y que: “Ella me dejó con el corazón roto y desilusionado, así que por ahora no quiero ni busco novia, estoy sanando mis heridas”.