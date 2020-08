“Tengo coronavirus, pero no me rendiré”: La Tigresa del Oriente

La cantante peruana La Tigresa del Oriente confirmó que tiene coronavirus y aseguró que está haciendo todo lo posible por recuperarse pronto.

“Pese a mi edad, pues tengo 74 años, me siento fuerte. Sé que saldré adelante. Voy a vencer al COVID-19. Soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida”, dijo en una entrevista virtual.

También contó que su hermano falleció hace un mes por el virus y que lamenta no poder despedirlo como se lo merecía. “Él vivía en Iquitos, en la Amazonía, y me quedaba muy difícil ir hasta allá, lo extraño mucho. Con él compartía muchas cosas, pero desde que comenzó la cuarentena no lo pude ver más y me duele no despedirlo que se lo merecía por ser tan buen ser humano”, contó.

Agregó que: “Ahora solo me queda seguir todas las indicaciones de los profesionales en la materia. Confío en la ciencia, en Dios y en el cariño de mi gente y no me rendiré hasta vencer este virus”. Al parecer, tiene problemas leves para respirar, lo que le impide hablar fluidamente.