“Tendrán que quitarme el pie izquierdo”: Daniella Álvarez

¡Fuerza Daniela! Es la frase que se ha viralizado en las redes sociales. La Señorita Colombia 2011-2012 sorprendió a todo el país y a sus seguidores en el mundo tras anunciar que durante el día de hoy, el cuerpo médico que la viene atendiendo en las últimas semanas junto con ella y su familia, decidieron amputarle su pie izquierdo después que este no respondiera a la cuarta cirugía que tuvo. (Lea aquí: Ex Señorita Colombia se recupera luego de tres operaciones de urgencia )

La situación se fue agravando

Cuando la aorta se cierra, como ella lo explica en el clip, Daniella tuvo que someterse a varias cirugías más que arrancaron con un injerto que inicialmente no de adaptó a su cuerpo. “En la segunda operación, el mismo día, los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta, con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto, la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo hasta mis pies”, expresó.

De inmediato, la también modelo reveló que esta isquemia tuvo consecuencia en sus miembros inferiores, especialmente en su pie izquierdo, por el que se sometió a una cuarta intervención teniendo resultados no tan favorables. “Gracias a Dios mis piernas están bien pero mis dos pies se vieron afectados especialmente mi pie izquierdo y esta isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron básicamente cuatro rajitas para ayudar la perfusión de mi pie pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación mañana tendré una operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán también que tomar una parte de mi pierna para poder tener una vida próspera porque podría yo tener un pie pero no sería funcional”, dice en el clip, la Señorita Colombia 2011.

Su actitud frente a tan difícil noticia fue aplaudida por decenas de famosos que le enviaron mensajes de fuerza, entre los que se encuentran carolina Cruz, Lincoln Palomeque, Yeimmy Paola Cargas, Vicky Dávila, Elianis Garrido, Julieta Piñeres, Catalina Robayo, entre muchos más.

“Los médicos y en familia, que lo hablamos, tomé la decisión entre no tener un pie no funcional o una opción de una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta y todas las cosas que me gustan, decidí tomar esta decisión. Le doy gracias a Dios porque el milagro que hemos pedido entre todas las personas que hemos orado se ha dado, el milagro es mi vida, que puedo estar con ustedes, contándoles lo que está pasando con mi vida. Después que salga de la operación y me sienta bien para hablar, les contaré”, concluyó.

Le expresaron su apoyo

A través de sus redes sociales, su casa, el Concurso Nacional de la Belleza, le envió un mensaje de fortaleza a Daniella y no dudó en manifestarle su admiración por la actitud con la que la reina ha asumido este episodio de su vida. “Tu fuerza nos contagia, mujer valiente, llena de valores y principios, tu alegría sigue tocando los corazones de todos los colombianos que hoy, más que nunca, vemos en ti un ejemplo de resiliencia, tenacidad y admiración profunda. El Concurso Nacional de Belleza®, tu casa, te acompañará siempre, Señorita Colombia® 2011-2012. Gracias por seguir mostrándole al mundo lo que es ser nuestra reina colombiana. ¡Estamos contigo!”, escribieron en sus redes sociales.