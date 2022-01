Este martes 10 se enero no solo regresan de vacaciones los programas estelares de la franja prime de Caracol y RCN, sino que saldrá al aire el primer gran estreno del año.

Vuelven ‘Yo me llamo’ y ‘La nieta elegida’, que habían salido del aire a mediados de diciembre, teniendo en cuenta que los niveles de audiencia descienden y muchas personas salen de viaje.

Este viernes 7 de enero será el final de 'El hijo del cacique', la telenovela de Caracol basada en la vida del fallecido artista vallenato Martín Elías, producción que, al parecer, no cumplió con las expectativas y terminó relegada después de las 10 de la noche.

En su reemplazo se estrenará otra telenovela musical, se trata de ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, inspirada en la vida de la cantante paisa de música popular.

La actriz

La protagonista de este drama es la paisa Mariana Gómez, quien también es cantante, y que ha estado en proyectos musicales como ‘La Reina del flow’ y ‘Loquito por ti’.

“Canto desde que tengo memoria. Saqué discos desde muy pequeña y luego estudié teatro musical, que era mi sueño, buscando ser más integral como artista, y cuando comencé a estudiar me topé de frente con la actuación y se me volvió una pasión. Estudié casi siete años antes de lograr mi primer proyecto. Hacer las dos cosas (cantar y actuar) al tiempo es un sueño cumplido, es un regalo más grande que me he podido dar en la vida”, contó Mariana acerca de la fortuna que tiene de combinar la actuación con la música en sus roles.

En 'Loquito por ti' interpretó música tropical y en 'La reina del flow' hizo reguetón, ahora con Arelys la apuesta es la música popular.