Tekashi se va contra Anuel por irresponsable: “No has hecho nada por esa niña”

El comentario de Tekashi se vio influenciado por el hecho de que en la fotografía compartida por Anuel dejó ver el rostro de la pequeña sin el consentimiento de su madres, por lo que el artista respondió.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, dijo el norteamericano. Le puede interesar: Video: Famoso rapero desató locura por lanzar dinero en plena calle

Y agregó que “para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.