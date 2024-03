“Te vi tan poquita cosa”: las fuertes palabras de Nataly Umaña a Melfi

En el reality de ‘La Casa de los Famosos’, la atención ha estado centrada en la pareja formada por Melfi y la actriz Nataly Umaña, debido a que ella tiene un matrimonio en curso con el también actor Alejandro Estrada.

A pesar de que la llegada de Alejandro a la casa era un tema esperado y se consideraría sería el quiebre de la pareja, la actitud de Nataly fue todo lo contrario, y comentó que ella sentía que su relación ya había terminado hace mucho y este hecho fue una confirmación.

La llegada de la mamá de Melfi, Annie al parecer, ha sentenciado el final de la relación de ambos, ya que ella fue muy enfática con su hijo al señalar que su relación “no era real” y que fuera de la casa era otra cosa. Lea aquí: Amor: ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

“Yo busco y trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando”, le dijo en su visita Annie.