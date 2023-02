“Te toca buscar a otra”: el fuerte mensaje de Aída Victoria, ¿para quién?

Sin embargo, la influencer no dejó pasar desapercibida esta confusión y aclarando de que no era ella, se fue con toda en contra de quienes la juzgaban por “aparecer” en este tipo de contenido.

Y por si fuera poco, la excongresista Aída Merlano, madre de la instagramer también tuvo algo que decir sobre su hija e inmediatamente encendió su furia, ocasionando que apareciera en un video llorando hablando de lo mucho que le afectaba lo mal que estaba pensando de ella. (Le puede interesar: Video: la verdad sobre video porno en el que involucran a Aida Victoria)

“Ella se avergüenza de mi, a pesar de que yo he hecho todo para que ella sepa que nunca me he avergonzado de ella, e incluso me cambié el nombre justamente por ella”, fue una de las palabras que entre lagrimas mencionó la joven barranquillera sobre su madre.