“Te prostituirán por todo lo que vales”, Sinead O’ Connor a Miley Cyrus

Cyrus había sido declarada admiradora de Sinéad O’Connor y ella lo sabía perfectamente. Lo habría reconocido en entrevistas e incluso se había rapado la cabeza y había dicho que ese look de Sinéad había sido parte de su inspiración para tomar esta decisión.

La familia de la cantante irlandesa Sinead O’ Connor, confirmó su muerte a los 56 años, según lo dio a conocer The Irish Times.

Ante esto, O’Connor le habría escrito una carta que ha vuelto a circular luego del fallecimiento de la irlandesa. En medio de varios párrafos, Sinéad le dice a Miley sobre el mundo que enfrentará en los años venideros.

¿Qué decía la carta?

Entre los apartes del texto que fue en su momento publicado en la página web de la artista irlandesa dice:

”Querida Miley, no iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que deseaban que comentara que habías dicho en Rolling Stone que tu vídeo de Wrecking Ball estaba diseñado para ser similar al de Nothing Compares... Así que esto es lo que tengo que decir... Y te lo digo con espíritu de maternidad, con amor”.

«Me preocupa mucho que (...) te hayan animado a creer, que es "cool" estar desnudo y lamiendo martillos en tus vídeos. De hecho, si te dejas prostituir, ya sea por el negocio de la música o por ti misma, ocultarás tu talento. A la larga, permitir que te exploten no te hará más que daño, y no es en absoluto una forma de empoderarte a ti misma ni a ninguna otra mujer joven, que transmitas el mensaje de que se te valora (incluso por ti misma) más por tu atractivo sexual que por tu evidente talento».

Agregando además: “Me alegra saber que soy un modelo a seguir para tí y espero que por ello prestes mucha atención a lo que te digo”.

En el siguiente párrafo la cantante le dice a Cyrus: “El negocio de la música no da una mierda por ti, ni por cualquiera de nosotros. Te prostituirán por todo lo que vales, y astutamente te harán creer que es lo que tú querías... y cuando acabes en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, ‘ellos’ estarán tomando el sol en sus yates en Antigua, que compraron vendiendo tu cuerpo, y tú te encontrarás muy sola”.

Y finalizó: “El verdadero empoderamiento de una mujer consistiría en negarse a explotar su cuerpo o su sexualidad para que los hombres ganen dinero con ella”, detalló.