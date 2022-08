‘Te perdí’: la canción que Andy Rivera le habría compuesto a Lina Tejeiro

La novela de Andy Rivera y Lina Tejeiro parece que aún no ha llegado a su final, por lo menos de parte del cantante. (Andy Rivera lloró en concierto al cantar ‘Alguien me gusta’, ¿por Lina?)

El reguetonero volvió a ser tendencia, esta vez porque en pleno concierto cantó un adelanto de su nuevo tema ‘Te perdí’, que al parecer es dedicada a la actriz Lina Tejeiro.

“Esta no ha salido, me da sustico. Es como cuando uno reacciona tarde y se pierde a alguien que quería, pues, tiene una persona nueva y se dice ‘ya, ¿pa’ qué?’”, dijo el artista.

Mencionó, también, que es normal desahogarse así ya sea tarde. “Si ya me olvidó, ¿por qué no la olvido? Sigo pensando en lo que hubiera sido, dejé ir a lo que más quería. Ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un buenos días”, cantó Rivera.