‘Te amo en silencio’, el nuevo sencillo de Jhonny Rivera que es tendencia

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los referentes más importantes del género popular en Colombia. El artista paisa ha enamorado al público con éxitos como ‘Alguien tocó mi corazón’ y ‘Comprendí que te perdí’ , canciones que han marcado el corazón de muchos colombianos.

En este caso, el artista presenta su nuevo sencillo musical llamado ‘Te amo en silencio’, que retrata la historia de un hombre enamorado de una mujer que no es valorada por su actual pareja. En diálogo con El Universal, Jhonny Rivera contó la historia detrás de esta canción que ya es tendencia en Youtube: “Es una historia real de hace 10 años, la grabé pero nunca la lancé porque era muy personal. Conocí a una mujer que era una gran persona pero su esposo no la valoraba, le era infiel, y yo pensaba que si seguro yo estuviese en el lugar de ese suertudo, la vida para ella sería muy diferente” y agrega: “Y así pasa, uno puede tener a una excelente persona a su lado pero como la tiene tan segura no le da el valor que merece”.