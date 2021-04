“Muchas de nosotras estamos pidiendo un verdadero cambio y es gracias a ti, Daneidy Barrera Rojas, que hemos logrado miles de mujeres, volver a sentirnos lindas, únicas e inigualables”, dice la modelo.

Sin embargo la parte del guión que más generó inconformidades y a la que hacen alusión como un comentario racista es cuando la mujer expresa que después de usar las keratinas de Epa, recuperó su dignidad. “Hoy quiero compartirles mi proceso de cambio, un cambio que me ha devuelto la dignidad y en el cual he recuperado mucho de lo que había perdido gracias a tus magníficos productos”, expresa la joven, mientras enseña los resultados del procedimiento.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría de comentarios apuntaron a que la publicidad fue desacertada. “Cómo que tener el pelo crespo y apretao es indigno. Que racista es esa mujer afro en este video. Así no Epa Colombia”; “Yo admire a la Epa Colombia por su temple para emprender en un país que no apoya ni fomenta que uno salga adelante, pero francamente las palabras que se usaron en esa publicidad son un despropósito, una muestra clara de su ignorancia y su racismo, y no se puede dejar pasar”; “La forma en la que llevamos el cabello (sea Afro, crespo, alizado, trenzado, tinturado, etc), no define nuestra dignidad. En desacuerdo con el comercial de la Epa Colombia, como también, con tu comparación. He llevado mi cabello de múltiples formas, y mi dignidad sigue intacta”, son algunos de los que se leen.