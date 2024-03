Suso, el Paspi, presentó a su novia Yesica Yuyeimi

Hace un par de años en el programa The Susos’s Show se hizo un reality para elegir a la actriz que interpretaría el personaje. Tras varios meses de pruebas ante un jurado integrado por el mismo Suso y los actores Jorge Enrique Abello y María Cecilia Botero se eligió a la ganadora.

Reconoce que en su casa son muy seguidores de Suso, que ella ya lo conocía, más no a Dany Hoyos (Su creador e intérprete) y cuando salieron las convocatorias para el reality en el que buscaban a Yessica Yuyeimi fue su familia la que más le insistió para que se presentara.

“Desde muy pequeñita me han encantado las tablas, la actuación y el humor. Mi familia, por parte de mi mamá, es muy histriónica y muy costumbrista. Mis tíos todos son hombres y son actores desde muy chiquitos, estaban en grupos juveniles y a los sobrinos nos inculcaron esa pasión”, relata Andrea, residente del barrio Belén La Palma y sobrina del comediante Dairo Ospina, recordado por personajes como el padre Metiesto, en diferentes programas de Teleantioquia, el canal regional.

A principios de este año recibió una llamada del propio Dany Hoyos, que le hizo la invitación para que acompañar a Suso en una serie de presentaciones (este sábado es la segunda) y no dudó un solo instante en aceptar.

Comenzaron los ensayos y el pasado 24 de febrero tuvieron la primera presentación en el Teatro de la Universidad de Medellín, lleno, y este sábado 16 de marzo repiten en el mismo escenario. Espera poder acompañar a Suso en la gira programada por otras ciudades del país.

“Antes de las funciones me pongo muy nerviosa y ansiosa, pero ya en el escenario se me olvida y me meto de lleno en el personaje”, dice Andrea, que reconoce el apoyo que ha tenido por parte de Dany, que le ha permitido “jugar” con el personaje y hacer sus propias apuestas, sin salirse de lo que es Yessica Yuyeimi.