$!Surgen rumores de ruptura entre Daddy Yankee y su esposa, ¿crisis matrimonial?

Jessaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, generó interés entre sus seguidores al compartir un mensaje reflexivo en sus Instagram Stories. En medio de especulaciones sobre la posible separación de sus padres, quienes han dejado de seguirse en redes sociales, la influencer puertorriqueña compartió sus pensamientos melancólicos.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, expresó Jessaelys, quien es muy cercana a sus padres. La joven compartió un mensaje en Instagram para celebrar el aniversario de sus padres en marzo del 2021. Lea: Daddy Yankee compró un equipo profesional en Estados Unidos

“Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos”, escribió junto a una foto con ambos. “De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida”.