Supuesta novia de Sebastián Caicedo envió mensaje a Carmen Villalobos

Se trata de Sara Montoya, una influencer que retrata sus experiencias en las diferentes ciudades alrededor del mundo, y que anteriormente se le ha visto comentando publicaciones de la pareja, por lo que se piensa que es amiga de ambos.

Esta vez, Sara aprovechó el video de Carmen para comentar, lo que llamó la atención de internautas, que aún creen que ella sería el amor de Sebastián.

“Bebé hermosa, te admiro, te quiero y con toda a seguir”, animó Montoya a Villalobos.

Como era de esperarse, hubo reacciones divididas en el mensaje de la joven, la mayoría defendiendo a Carmen, quien hizo caso omiso a eso. (Sebastián Caicedo ya tendría nuevo amor y sería esta influencer)

Por otro lado, se ha visto a Carmen bastante afectada por las largas jornadas de trabajo, sin embargo, varios fanáticos aseguran que también el divorcio con Sebastián la estaría “golpeando fuerte”.

Este 20 de julio, Villalobos compartió un video donde contó que no había dormido nada. “Estoy supercansada. No he dormido absolutamente nada”, reveló.

“Ayer (19 de julio) le dimos todo el día. Luego salimos a cenar. Llegué supercansada. Me puse a escuchar musiquita porque eso me encanta. Estaba esperando a que me llegara el sueño y no he dormido nada”, dijo sobre cómo pasó su noche en un video publicado en sus redes sociales.