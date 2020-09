En la publicación destacan su apoyo a la carrera de Beéle que con solo 17 años y pocos años de carrera, logró posicionarse a nivel internacional con su éxito ‘Loco’.

La revista añade que: “A pesar de todo el reconocimiento que ha ganado Dakis, dice que no le interesa esos títulos y no piensa en ello, ya que se considera un trabajador incansable. Gracias a su personalidad y manera de ver las cosas, ha causado molestias en las redes sociales y en algunas personas que se desempeñan en la industria de la música y no comparten su ideales y su forma de ser. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para alcanzar sus logros y quizás, este sea uno de los motivos de su rápido crecimiento en este difícil medio”.

Por último, agrega que el cartagenero sigue trabajando, pese a la pandemia, y que junto a su sello discográfico Dakis Music, va por más éxitos.