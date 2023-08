¿Sugar daddy? Joven se ofrece a pagar las facturas de reconocida actriz

La actriz, conocida por sus papeles en exitosas producciones como Chepe Fortuna, Los Reyes, Mujeres asesinas, Aquí no hay quien viva, entre otras, dijo que comparte esos mensajes con sus amigos en privado, porque le parecen muy graciosos y curiosos. Lea aquí: Andy Rivera sufre de depresión y Jhonny Rivera reveló cuál es la razón

“Es muy gracioso que un chico tan pequeño le escriba a uno ese tipo de comentarios. Algunos serán en serio y otros no, pero que un pelao de 18 años le escriba a una señora de 60 “hola bebé, me gustaría estar contigo”, me causa mucha risa”, dijo la actriz colombiana.

Waldman es una de las actrices más queridas de la farándula colombiana, y actualmente presenta junto con Iván Lalinde el programa digital "A las 10 nos vemos", que se transmite por YouTube y Facebook. Anteriormente, fue la presentadora del matutino El desayuno del Canal RCN y del exitoso programa Muy buenos días.