Elian es invidente de nacimiento. Dice que su discapacidad visual le hecho “ver” que en su vida hay algo claro: quiere ser un gran cantante de género urbano y además un destacado abogado. “Ojalá pueda especializarme en derecho comercial, par defender a los artistas”.

Es barranquillero, tiene 19 años, y por estos días pasa una temporada donde una tía en Cartagena. Es contundente al señalar que ojalá “pueda tener la oportunidad de conocer a Chawala. Es mi sueño y quiero que él me escuche”, dice mientras interpreta en el piano la champeta “El Liso”.

Artísticamente se hace llamar “Elian, la voz versátil”, así está en sus redes sociales. Es compositor, productor, ha estudiado música, técnica vocal, es percusionista, y además del piano, toca muy bien la guitarra y tiene sus propias composiciones. Actualmente está en segundo año de derecho en la Universidad del Atlántico.

A capela comienza a interpretar una de las canciones que quiere que El Chawa le escuche. “Yo la conocí una tarde y de ella me enamoré. Con esa sonrisa tan divina y esa alegría a flor de piel. Humilde y sencilla, es tan natural, tiene unos labios que provocan besar y una manos que provoca acariciar. Tiene un cuerpo angelical”. Él tema se llama “Sin poderte hablar” y solo quiero decirle a “Chawa que lo voy a esperar para que escuche esta canción y lo que hago. Sueño con eso”.

Tiene un computador donde tiene varias pistas musicales y poco a poco va sacando todo su repertorio y miengtras hace varias interpretaciones recibe el apaluso de sus más fieles seguidores, familiares y amigos que tiene en La Heroica.

“Chawala es un tipo que admiro bastante. Él ha descubierto a muchos artistas, y el ha estado en los géneros de la champeta, en toda su evolución: en la africana, en la urbana, en la criolla”, sostiene. Tras interpretar varias canciones dice “A mi voz le luce mucho la champeta urbana. Solo espero esa oportunidad”.

Un poco de Elian

Elian García explica que a sus 19 años nunca ha sentido que ser ciego halla sentido ser una limitante para alcanzar sueños y metas.

Dice que tiene una vena musical que proviene de parte de su abuelo y de su papá, la cual comenzó explorara desde la edad de los 4 años, pero que realmente decidió meterse de lleno desde los 8, cuando ingresó a una escuela de música y comenzó por la percusión. A medida que fue pasando el tiempo, recibió clases de canto y fue educando su voz y ya interpreta la guitarra y el piano.

“El profesor de música me escuchó cantar y aunque dijo que tenía buena voz, notó que había algunas falencias y debía educarla y desde ahí iniciamos con varios maestros, de los cuales estoy muy agradecido”, dijo Elián.

Sueña con ser un gran artista reconocido, tener fama “por mi talento, por lo que puedo llegar a dar de mi en mis presentaciones y ser un ejemplo a seguir. De que soñar y ser humilde, se deben combinar para alcanzar metas. Las limitaciones las ponemos nosotros mismos y eso esta en la mente. La gente es la que mira y ve todo complicado. Yo tengo el talento que Dios me dio y me lo do para que lo utilizara”, es el mensaje que le da a las personas con o sin discapacidad.

Lo pueden seguir en redes sociales como “Eli García la voz versátil, en Facebook e Instagram; en twitter eligarciamusic y en youtube Eli García la voz versátil.