“Substance”, un adelanto del álbum de Demi Lovato

El video musical oficial, dirigido por Cody Critcheloe (SSION), hace un guiño a los clips pop-punk de finales de los 90 y principios de los 2000, pero con un toque moderno. Allí se puede ver a Demi junto a un grupo variado que se divierte mientras causa estragos a lo largo de escenas nostálgicas en una cafetería, una fiesta en una casa y, finalmente, termina con un arco final irreverente en una alfombra roja. (Lea aquí: El “Gangnam Style” cumple diez años: una década de arrasar en internet)

El esperado octavo álbum de estudio de Demi, “Holy Fvck”, consta de 16 pistas, y es un viaje sónico basado en sus raíces de rock y pop-punk e ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias vitales. El primer single del álbum, “Skin of My Teeth”, fue recibido con elogios por parte de los fans y de la crítica: The New York Times aplaudió el disco, “Punk-Pop feroz”, mientras que NPR lo elogió, “un tema punzante, adyacente al hardcore... fusiona sus inspiraciones con sus potentes voces”.