Sting vendió a Universal Music Publishing Group (UMPG) su catálogo completo de canciones, tanto en solitario como las que compuso con The Police, según anunció este jueves la compañía, en una operación valorada en más de 250 millones de dólares.

UMPG, que ya controlaba las grabaciones del músico británico, suma ahora los derechos de sus composiciones, que incluyen grandes éxitos como "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" o "Englishman in New York".

Aunque Universal no desveló los términos económicos del acuerdo, varios medios como The New York Times lo cifraron en más de 250 millones de dólares, mientras que fuentes conocedoras de la operación aseguraron a The Wall Street Journal que esta se cerró en unos 300 millones de dólares.