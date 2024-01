Sotomonte presenta una canción que exterioriza miedos

“Esta canción llega en un momento en el que estaba muy unido a mis amigos, me empezaba a sentir cómodo con 20 años y una vida muy parecida a lo que me imaginaba en mi adolescencia, pero así mismo, con esa edad llegaron muchas preguntas sobre el amor que no solo me llegaba a mí sino a todo el crew. Con esa energía, y en ese contexto, sale este sencillo que recrea un poco ese sentimiento de felicidad absoluta y mucha incertidumbre. Recuerdo que hay una foto de Ilona, mi actual novia, en la que me inspiré para hacer la canción, en la que el sol le pega fenomenal en su piel y eso me hizo entender que, aunque existan muchos problemas a tu alrededor, el sol siempre le va a pegar hermoso a la otra persona lo cual representa que vale la pena lanzarse al amor y dejarse envolver.”, asegura Sotomonte. (Lea aquí: Farolatino sigue apostando al intercambio de la cultura latina)

El video de este sencillo fue grabado en Cajamarca, Tolima, bajo la dirección de Ito, en compañía de Lea2k1 y el equipo de N35, y cuenta la historia de un hombre que vive en la década de los 50’s que se siente frustrado porque tiene miedo a enamorarse, pero quien, de manera inesperada, y observando a través de su ventana, encuentra a la mujer que le cambia el rumbo de su vida.

Para este año, Sotomonte, se prepara para lanzar su primer EP titulado ‘Nada es para siempre’, el cual será la continuación de la historia musical que este artista ha dado a conocer a lo largo de su carrera, además espera mostrar su faceta como productor musical y con esto recorrer otras ciudades de Colombia y México.