“Son robots”: Piqué sobre acoso recibido de seguidores latinos de Shakira

Tras meses en silencio y sin pronunciarse casi que nada a los temas que le ha dedicado Shakira, y que se han convertido en éxitos, como la que realizó con Bizarrap, el español hizo referencia a los comentarios de acoso que ha recibido en redes sociales, relacionados a su separación con la madre de sus dos hijos.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, expresó Piqué en una transmisión del portal deportivo y español Marca. (Lea aquí: Becky G lanza nueva canción tras infidelidad de Sebastián Lletget)