Uno de los grandes éxitos de mayor recordación para los amantes de la música vallenata es ‘Sombra Perdida’.

La autoría de este hermoso tema es de la maestra Rita Fernández Padilla, quien hoy anuncia con voz unísona que la composición mantiene su vigencia de siempre, al ser grabado ahora por Peter Manjarrés, el acordeonero ‘Morre’ Romero y su hijo José Rafael Romero, quienes presentan su estreno este viernes 9 de octubre.

Este vallenato a ritmo de paseo fue grabado por primera vez por la agrupación Binomio de Oro: Rafael Orozco (qepd) e Israel Romero, quienes en una improvisada parranda escucharon la interpretación en el piano por parte de su compositora, Rita Fernández, y los invadió inmediatamente, porque proyectaron que sería un gran éxito. Y así fue: ‘Sombra Perdida’ con su letra y melodía, irrumpió entre los primeros lugares en esa época y las que les siguieron, en las distintas estaciones radiales del país.

Sin embargo, al momento de detallar el inicio de la canción, la maestra Rita recuerda cómo una mañana, cuando se encontraba en su casa en el barrio San Carlos (Valledupar), preparándose para iniciar sus labores en la Casa de la Cultura de Valledupar, la inspiración le tocó la puerta y empezó a darle ubicación a cada palabra que le llenó la mente y el corazón, para regalarle al folclor una de las páginas musicales de mayor renombre.

“Esa canción la hice en mi piano, ese que todavía conservo porque fue el regalo de mi abuela Josefa María Padilla a mi madre María del Socorro Padilla de Fernández. Esa canción expresa una libertad total de sentimientos y en ella se manifiesta la riqueza melódica del vallenato romántico, lo diferencio del tradicional, porque el vallenato romántico amplía su gama creativa e inspiradora y armónica. Por eso expresé esa frase tan libre musicalmente ‘¿Queeeeeeee... fuiste tú para mí?’”, expresa Rita Fernández.

En ese entonces se podía apreciar que ‘Sombra Perdida’ llegó a romper la línea de las canciones tradicionales y autóctonas; “pero va soportada en el sentimiento, en la esencia del sentir vallenato”, manifiesta la cantautora.

LA ESENCIA DE ‘SOMBRA PERDIDA’

La compositora samaria Rita Fernández agrega que “la canción nace de lo que es conocer a una persona que fue un amor muy en serio. Al principio fue un amor bonito que luego uno se dio cuenta que no era. Cuando nació la canción, ya el sentimiento no era el mismo, ya se había acabado todo. La persona la conocía totalmente. Había quedado en el vacío ese amor. Cuando tú tienes establecido tu autoestima no permites que un amor te arrodille y menos en un artista transparente que solo concibe los afectos limpios”, expresa.

En cuanto al contenido de la canción, relata que “este es una forma de expresar un sentimiento que creí, era puro. La melodía me llegó. Es una canción inspirada en un amor que no fue sincero”, relata Rita Fernández.

La maestra, actual presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), recuerda que “a la primera persona que le mostré ‘Sombra Perdida’ fue a Tomás Darío Gutiérrez, que llegó a mi oficina de improviso en la Casa de la Cultura y al escucharla expresó ‘que belleza de melodía, eso va a ser un éxito’. La segunda persona a la que le mostré la canción fue a Santander Durán Escalona. En esos momentos todavía no le tenía el título; yo no se las canté, solo la interpreté en el piano”.

Advierte que ‘Un cielo colmado de estrellas’ es la frase que más le gusta de la canción. “Yo sueño las cosas sin vivirlas. El cielo más hermoso que he visto en mi vida es el del Cabo de la Vela en la Alta Guajira; lo vi después de muchos años de haber compuesto la canción y ese fue el cielo que yo visioné cuando la compuse. Nosotros los artistas visionamos imágenes y sentimientos que siempre nos acompañan, de ahí es de donde extraemos la inspiración”, indica con mucho sentimiento la maestra Rita Fernández.

Siendo una mujer muy espiritual, dice: “Vivo en permanente gratitud con Dios; muy temprano comprendí que tenía una conexión muy estrecha con Él, a quien le debo todo”.