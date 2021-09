Hoy se presenta “Solo”, el primer sencillo en solitario del cantante y compositor Matteo Bocelli. La canción que cuenta con unos exuberantes arreglos orquestales, un delicado piano tocado por el propio Matteo, y los vívidos neones de la producción pop moderna del ganador del Grammy Jesse Shaktin; interpretada apasionadamente por una de la voces más prometedoras de esta época.

Matteo Bocelli, que se está graduando en el Conservatorio de Lucca, en la Toscana, escribió el tema junto a Fiona Bevan y Marco Guazzone y advierte que en los últimos tres años ha tenido la gran oportunidad de aprovechar el tiempo, estudiar, escribir nueva música, ensayar, y eso lo llena de orgullo al poder lanzar esta primera canción.

El vídeo que lo acompaña, que también se ha estrenado hoy, está cargado de simbolismo y de la belleza natural de las majestuosas montañas Dolomitas, situadas en el noreste de Italia. Ha sido dirigido por Gaetano Morbioli, que igualmente dirigió el vídeo oficial de “Fall On Me”, un dúo que unió a Matteo con su padre, la leyenda de la ópera Andrea Bocelli.

Gran parte del mundo escuchó por primera vez a Matteo en esa interpretación, que coescribió para el aclamado álbum de Bocelli de 2018, “Sí”, que encabezó el Billboard 200 y la lista de álbumes oficiales del Reino Unido. La canción, que ha acumulado casi 300 millones de streams globales combinados, pasó a formar parte de la banda sonora de la película de Disney “The Nutcracker and the Four Realms”.

“Fall on Me” fue interpretada a dueto en el Madison Square Garden y el Hollywood Bowl, así como en numerosos programas de televisión, como “Dancing with the Stars”, “Good Morning América”, “Royal Family Variety Performance” y “Strictly Come Dancing”. Fue una poderosa introducción, aunque el viaje musical de Matteo comenzó cuando era un niño.

A los seis años, el artista italiano ya tocaba el piano, y a los 18 debutó en el escenario para cantar a Verdi en el Coliseo de Roma. Ha trabajado toda su vida para dominar su oficio. Pero las melodías que surgen cada vez que el joven abre la boca se sienten reales de una manera que no puede explicarse por una educación clásica. Canta con una pureza de expresión que parece innata, con carisma y claridad de objetivos.