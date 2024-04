Sofía Vergara lidera las 25 mujeres más poderosas junto a Laura Pausini

“Cuando uno piensa en lo bonito que tiene Colombia, uno piensa en las esmeraldas, en el café, en las calles de Cartagena, en los gordos de Botero, en los vallenatos de Carlos Vives, en Gabo y en Sofía Vergara. Sí, hay que pensar en Sofía Vergara porque es la colombiana más famosa y mejor pagada de Hollywood, y porque se dio el lujo de ser número uno mundialmente en Netflix durante 6 semanas gracias a Griselda, serie que produjo y protagonizó.

¿En dónde radica el poder de esta mujer de 51 años que enamoró al mundo con su inglés machucado en la serie Modern Family? “Yo nunca sé qué es lo que estoy haciendo, lo que pasa es que no me da miedo” le confesó a Jorge Ramos en su programa Algo personal (ViX). “¿Qué es lo peor que puede pasar? No le estoy haciendo una cirugía a nadie en la cabeza o lo voy a descerebrar, ¿no? Lo peor que me puede pasar es que me quiten lo que me pagaron o me digan que soy una bruta, pero no pierdo nada”.

Gracias a ese valor que le permite burlarse todos los días del miedo, es imparable. No sólo actúa, canta (tuvo su propio show en Broadway), conduce exitosos shows como America’s Got Talent, produce series infantiles para ViX como Koati, tiene su propia colección de productos de belleza llamada Toti y produce su colección de ropa para Walmart.

Y no es que todo lo que pase haya sido bueno en su vida. A los 28 años, Vergara se enfrentó al cáncer de tiroides, pero también supo cómo ganarle la partida. Y es que tiene muy claro que la mejor manera de vivir es siempre buscando soluciones en vez de andar quejándose. “Si de algo estoy segura es que la felicidad y el éxito llegan de la mano cuando agradeces. Estar consciente de todo lo bueno que la vida te da, es la gran fuerza que te empuja a no darte nunca por vencida””, escribió Luz María Doria.