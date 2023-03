Sofía Carson hizo parte del grupo de actores reconocidos en los Premios Óscar

El pasado domingo se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Óscar en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos, un evento de mayor reconocido a nivel mundial caracterizado por premiar la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluidos actores, actrices, directores y escritores.

En esta oportunidad, la conmemoración contó con la participación del icónico presentador Jimmy Kimmel, Cate Blanchett, Brendan Fraser, entre otros.

En el transcurrir del evento, se evidenciaron actos y presentaciones que cautivaron por completo la atención de los asistentes y televidentes, dentro de las que se destacan la gran apertura de la gala, la cual dio inicio con la interpretación de la canción “Applause” de “Tell It like a Woman”, a cargo de la cantante Sofía Carson y Diane Warren. Canción que competía por el Óscar con “Naatu Naatu” (“RRR”), “This Is Life” (“Everything Everywhere All at Once”), “Lift me up” (”Black Panther: Wakanda Forever“) y “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”).