‘Sin censura’, lo nuevo del bachatero dominicano Kewin Cosmos

Desde la tierra de la bachata, República Dominicana, llega a nuestra ciudad Kewin Cosmos, un artista que promociona un sencillo musical. El bachatero, que canta desde los 8 años, habló con nosotros de la gran aceptación de su tema en Colombia y que es eso lo que le dio pie para visitar este país.

‘Sin censura’ es el tema al que Kewin le apuesta todo para sea un hit no solo en su tierra y en Colombia, sino en toda Latinoamérica.

Sobre el sencillo

“Es una bachata y la quise hacer muy sensual. Además, es algo muy juvenil, con sonidos nuevos y divertidos”, expresó el artista. Por otro lado, contó que el video de ‘Sin censura’ tiene escenas muy eróticas y románticas, lo que le hace muy llamativo. Kewin compuso la letra de la canción y también le hizo los arreglos. El tema ya lleva 13 semanas consecutivas en el primer puesto de la categoría tropical en Colombia.

¿Qué tal le ha parecido Colombia?

- Es hermoso, su comida, su gente. Siempre he dicho que si no fuera dominicano, me gustaría ser colombiano, porque se parece mucho a nosotros en cultura, en música y en alegría. Me gusta el ambiente colombiano y cartagenero, además de la fauna, flora y clima que se pueden encontrar aquí.

No espero literalmente nada con la música, solo quiero darle a la gente lo que puedo darle que es buena música y a través de ella transmitir amor y felicidad. Si yo logro todo eso, sentiré que gané lo que quería.

Próximamente

A mediados de este mes, el dominicano lanzará dos temas: una bachata y un tema urbano, en compañía de otros artistas de su isla. Kewin, además de bachata, tiene grabadas canciones urbanas y espera para el próximo año hacer colaboraciones con artistas colombianos.