Cansada de los cierres de su cuenta de Instagram, Yina Calderón dio un sorpresivo anuncio a sus seguidores en redes sociales.

La empresaria reveló que abrirá su propia aplicación móvil, la cual estará disponible para todo tipo de celular y será gratuita.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancele las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otros. Ya es injusto”, expresó hace varios días cuando contó que le inhabilitaron por segunda vez su cuenta de Instagram.