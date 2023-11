Silvia Pérez Cruz: “Es un regalo cantar junto a Natalia Lafourcade”

Silvia Pérez Cruz.

También subrayó que el trabajar componiendo bandas sonoras para cine y teatro, encontró “una mirada apasionada” por la expresión artística, además de amar la música donde “se siente más libre”.

“Una vez después de un concierto me viene una mujer y me dijo quién te ha contado mi pena que la has cantado. Le dije que no es tu pena ni la mía, le canto a la pena como un sentimiento universal o al amor o a la alegría, no hay una posesión”, contó. Lea: De regreso a los 80’s con “Los Billis” y su banda sonora

Para ella, la música es la vía para comprender la vida, un refugio donde se siente segura, y una fuente de inspiración que proviene de todo lo que la rodea.

“Me gusta que el que escucha se siente identificado con lo que ve, con alguien que también es frágil y celebra la vida e intenta aprender, llorar y reírse”, expresó.

Para Pérez Cruz, la música siempre ha servido en su casa “para comunicarse” y pronto descubrió su verdadera vocación, al realizar su primer concierto a los trece años en su localidad natal, Palafrugell (Cataluña).