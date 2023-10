Silvestre Dangond devela portada y lista de canciones de su álbum

La portada fue diseñada por el fotógrafo cartagenero Frankie Jazz y se hizo en la sabana de Bogotá. “No tuve que irme muy lejos para tener el mejor escenario, he leído todos los comentarios en redes y muchos dicen que en Las Vegas, o esa parte desértica de los Estados Unidos, en alguna visita...y no. Lo más curioso es que esa foto la hice en la sabana de mi querida Bogotá, ay! Bogotá tanto que te quiero, increíble pero cierto, en el parqueadero del restaurante de Pipe Bueno...Casi me disfrazo de mecánico, pero sentí que ser yo mismo, compaginaba... Algo así como quedó”, comentó Dangond. (Lea aquí: Alfredo Gutiérrez celebrará su 80 años con conciertos en Bogotá y Medellín)

Hace unos días, el artista dio un adelanto con la canción “El Vallenato es Silvestre” y esta vez junto a la portada da a conocer la lista de las canciones y sus compositores.

El estreno de “Ta’ malo”, se llevará a cabo el 2 de noviembre y el gran lanzamiento será por todo lo alto durante la Semana Nacional del Silvestrismo, del 9 al 11 de noviembre, con tres monumentales actividades que se llevarán a cabo así:

9 noviembre: Caravana por la ciudad de Valledupar

10 y 11 de noviembre: Concierto en el Parque de la Leyenda Vallenata.