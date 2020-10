“Yo tenía tiempo de no cantar y de sentir un Vallenato de esta forma: ¡para enamorar! Es más, me acuerdo cuando lancé ‘Mi amor por ella’ porque tiene un sonido vintage que me regresa a los años de mis comienzos”, estas son algunas de las palabras con las que Silvestre Dangond describe a su más reciente lanzamiento, el sencillo ‘Las locuras mías’, que se convierte en el abrebocas del álbum que desde hace meses viene preparando el artista urumitero.

‘Las locuras mías’, fue lanzada durante este jueves y de inmediato se ubicó en el #1 de las tendencias en YouTube y en menos de 15 horas superó las 500 mil reproducciones. El sencillo fue grabado entre Cucayo Records en Bogotá; Valledupar, en los estudios de Valbuena Records y El Cuarto, en Miami, también contó con la participación de Lucas Dangond en el acordeón y la producción de Silvestre Dangond, Beto Urieles y Roland Valbuena Jr. La mezcla fue realizada por Carlos Alvarez junto a Luis Ortega y la masterización estuvo a cargo de Fuller Sound Miami.