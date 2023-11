¿Siguiendo los pasos de Shakira? Piqué es investigado por la Hacienda

Gerard se encuentra de vacaciones con sus hijos, Milan y Sasha, por lo que ha esquivado a los medios de comunicación que buscan alguna declaración. Sin embargo, su padre, Joan Piqué Rovira, tuvo su momento ante las cámaras y reaccionó airado cuando varios periodistas, alrededor de su vivienda, le preguntaron insistentemente sobre el tema.

“Que no, que no, que no voy a contestarte nada. No he hablado nunca, no voy a hablar más”, aseveró molesto el papá del catalán. Lea aquí: ¡Celosa! Clara Chía estaría molesta por conversaciones entre Shakira y Piqué

Según ‘El Mundo’, medio español, la Agencia Tributaria está investigando con el fin de saber si Arabia Saudí le está pagando honorarios por los servicios de gestión deportiva Gerard Piqué.

Asimismo, solicitaron información clave a la empresa del exjugador y a la Real Federación Española de Fútbol sobre los pagos al traslado de la Supercopa por Kosmos, bajo un contrato de aproximadamente 4 millones por cada edición que llegue a celebrarse en el país y con un contrato que se extiende hasta el 2029. Lea aquí: Shakira estaría “molesta y devastada” por video filtrado de la audiencia

Por otro lado, la prensa española asegura que la empresa del español estaría pasando serios problemas económicos tras su separación con la cantante.