Siguen sonando nombres por Bolívar a Miss Universo Colombia

No quedan dudas de que en nuestro departamento están las mujeres más bellas del país y así ha quedado demostrado pues lugar que pisa una bolivarense, se hace notar de inmediato no solo por su físico sino por el gran carisma e inteligencia. A lo largo de los certámenes de belleza de toda Colombia, Bolívar ha logrado destacadas participaciones, es por esto que no cualquiera puede quedarse con el título para representarnos en Miss Universo Colombia, la franquicia que antes de noviembre escogerá a la representante de Colombia ante el reinado más importante del mundo: Miss Universo. (Lea aquí: Miss Universo Colombia abre sus inscripciones desde hoy )

Triana Sanjur

Su participación en el Reinado de la Independencia en el 2016, no pasó desapercibida. El carisma y espectacular cuerpo de la bella Triana conquistó a más de uno en aquella edición del certamen local más importante de la ciudad. Aunque no logró ocupar los primeros lugares, el amor por la labor social y la pasión por los certamenes de belleza siguió creciendo, es así como ahora Triana se le mide a competir por representar a Bolívar en Miss Universo Colombia. “Soy una mujer profesional con una carrera que tiene repercusión de tipo social, soy psicóloga con experiencia en el área organizacional y jurídica. El poder está rodeada de toda estas iniciativas sociales en las cuales he crecido profesionalmente me permite tener las cualidades no sólo física sino también intelectuales para poder representar la belleza de la mujer bolívarense pero también la inteligencia de la misma al igual que de las mujeres colombianas emprendedoras, líderes, perseverantes, carismáticas, con valores, y muy auténticas”, comenta la bella Triana.

La psicóloga de profesión, admite que independientemente a su historia en los reinados, en los últimos años le ha dedicado buena parte de su tiempo a la labor social, algo que espera que con esta nueva oportunidad, llegue a muchas más partes. “La situación actual me ha permitido a través de mi fundación liderar proyectos en mi departamento y departamentos aledaños como el Atlántico proporcionando ayudas alimentarias animales en condición de calle habitantes de la calle y familias vulnerables a través de una Red de líderes, mis expectativas son no sólo poder continuar haciendo estas labores en mi comunidad sino también llegar a todos los rincones del mundo que se me sea permitido, sirviéndole a los demás mucho amor”, agrega.