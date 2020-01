Siguen los problemas de salud de Madonna, cancela otro concierto

La cantante norteamericana sufrió una lesión de rodilla el año pasado, y el tema de salud no da tregua a la artista, que ha tenido que cancelar el concierto que tenía previsto para la noche de este miércoles en Lisboa, como ya ocurrió con el espectáculo del pasado domingo.

Los dolores asociados a la lesión van a impedir que la cantante se suba hoy de nuevo al escenario del Coliseu dos Recreios, según informó el promotor del concierto, Everything is New, que señaló que el espectáculo de mañana jueves, con el que cerrará su paso por Lisboa, sigue en pie.

A sus 61 años, Madonna quiso arrancar su gira europea en Lisboa, donde vivió durante dos años y gestó su último álbum, “Madame X”, y ofrecer a sus antiguos vecinos un total de ocho conciertos en un espacio de doce días.

Pero los dolores que viene padeciendo desde el año pasado y que ya la obligaron a cancelar varias fechas en Estados Unidos, no ha aguantado la exigente agenda de la cantante en la capital portuguesa.

El pasado domingo, apenas dos horas antes del inicio de su espectáculo, la organización informó de que el concierto de la artista quedaba cancelado, y los fans que ya hacían cola en la puerta del Coliseu dos Recreios tuvieron que marcharse.

“Perdonad que tenga que cancelar esta noche, pero que tengo que oír a mi cuerpo y descansar”, escribió entonces la cantante en su perfil de Instagram, cuando dejó un mensaje de esperanza para sus fans: “os veo el martes, crucemos los dedos”.

La promesa se cumplió y la cantante volvió al Coliseu anoche, aunque seguía sin estar al cien por cien y tuvo que empezar con una hora y media de retraso, que compensó con más de dos horas de “show” para los presentes.

Pero sus dolores en la rodilla no le han permitido aguantar otras tres noches consecutivas de concierto y finalmente decidió cancelar también el de este miércoles.

Madonna no esconde sus problemas físicos, (aunque fue hace poco que comenzó a hablar del problema de rodilla) de los que habla en sus conciertos, e incluso anoche subió un vídeo a Instagram en el que aparece en una fiesta en una casa de Lisboa apoyada en un bastón.

“Tenía que invitar a mi familia de los escenarios a una ‘Living Room Session’. En Lisboa, donde ‘Madame X’ empezó su viaje... Gracias a Dios por mi bonito bastón vintage”, escribió la cantante.

En el vídeo, se la puede ver subiendo con dificultad unas escaleras apoyada en su bastón, que también utiliza para poder bailar.

La lesión de rodilla ya obligó a Madonna a cancelar varios conciertos de su gira estadounidense para promocionar “Madame X”, marcado por sonidos de la música portuguesa como el fado y ritmos caboverdianos.

A la cantante le quedan todavía una treintena de conciertos en el próximo mes y medio: después de su paso por Lisboa, hay una tanda de 15 espectáculos en Londres y otros 14 en París, donde finalizará el tour el 11 de marzo.

Madonna residió en la capital lusa desde el verano de 2017 hasta septiembre de 2019 tras el fichaje de uno de sus hijos por uno de los equipos de fútbol base del Benfica.