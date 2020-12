Los últimos días no han sido sencillos para J Balvin, que desde antes de la llegada de la Navidad, le ha manifestado a sus seguidores que no se ha sentido muy bien de la depresión y ansiedad que padece desde hace algunos años. Incluso, el artista le respondió a todos esos detractores que lo critican que “por tener fama, no debería sufrir de problemas mentales.