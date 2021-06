Tras todos los incidentes y cruce de mensajes, Frida decidió que era el momento de denunciar ante la justicia a su abuelo y a su madre. Los delitos que alega Frida son de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. A través de un video que compartió en Instagram, Frida develó las razones que lo llevaron a hacerlo. “No soy de las personas que se venda para contar su vida y llamarla una ‘exclusiva’. A muchos les cuesta entender que esto no fue una exclusiva que yo vendí, es realidad de mi vida y no está a la venta. Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida”, se le escucha decir al inicio del clip. (Lea aquí: Entre lágrimas, Alejandra Guzmán habló de su hija y defendió a su papá)

Quiere ser ejemplo

En sus primeras palabras, Frida Sofía aseguró que no se siente cómoda en la posición en la que está con la persona que más ama: su madre. “Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo ser abusada y violentada o vivir completamente descuidada y desprotegida de la persona que tenía que protegerme”, expresó.

Tal como lo prometió hace dos meses y ante la incredulidad de su abuelo, Enrique Guzmán, Frida llevará su caso a las autoridades de Ciudad de México. “Agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos. Hoy reirtero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y que me afectan todos los días de mi vida.

Busco justicia, no venganza, justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo mucha gente que ha sido afectada por lo mismo”, comentó.

En su discurso, Frida confesó que una de las razones que la llevaron a tomar esta decisión es ser un ejemplo para muchos casos más que se presentan en México y manifestó su voto de confianza con la justicia del país azteca. “Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que han pasado por cosas similares. Quiero que se desnormalice el abuso, las creencias como ‘los trapitos sucios se arreglan en casa’. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento, actúen confirme a derecho con rectitud, y demuestren a la sociedad que no importa la fama, ni las influencias”, finalizó.

Siguen los ataques

En su cuenta de Instagram, Frida retomó un mensaje de otro perfil y se refirió a la cantante y a los presuntos malos tratos que sufrió durante su niñez.

“Que asco que una persona por ser artista quiera mostrarse como una buena persona cuando tiene el corazón negro de maldad destruyendo un ser humano desde su niñez”, expresó junto a un video de un programa de espectáculos en donde se aborda la presunta relación de Alejandra Guzmán y Christian Estrada. “De todo esto deduzco la gran envidia por su hija. Se cree una escuincla de 15, ¿cómo pueden existir seres tan retorcidos en todos los sentidos que tapan su caca, pero la gente ya no es estúpida, se dieron cuenta de la verdadera personalidad y del monstruo que se oculta tras la fama”, finalizó.