“Cuando entramos al apartamento, inmediatamente me tomó a la fuerza por las manos, las llevó a su pene y empezó a frotarse sobre el pantalón. Tenía una erección. Intentaba alejarme, pero tomada a la fuerza de las manos me llevó a su habitación, se acostó y me sentó encima de él, frotando su pene erecto sobre mi vagina”, confesó Alejandra.

“Mi jefe de ese entonces hacía especial énfasis en ser amables con los escritores, pues del trato que la editorial tuviera con ellos dependía que decidieran no irse con la competencia. El 7 de marzo, Alberto Salcedo Ramos me invitó por unas cervezas a Usaquén y yo, muy animada, acepté. Soñaba con ser escritora y lo veía como un mentor”, contó la mujer.

Angie Castellanos, es la otra periodista que interpuso una denuncia en contra del cronista por los hechos sucedidos en 2011, cuando estaba en séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo en el Politécnico Gran Colombiano.

La mujer contó que conoció a Salcedo en una entrevista radial y días después lo agregó a Facebook.

“Me empezó a enviar toques y me pareció un poco extraño. Después de unos días me empezó a hablar. Para mí era impresionante porque me escribía cosas muy bonitas. Además, desde el principio me hacía notar lo especial que yo era porque él me estaba hablando”, dijo Castellanos.

Luego de conversaciones virtuales, el periodista la invitó a tomar un café, pero llegando al sitio este le dijo que si no había problema de que se vieran en su apartamento, pues el lugar estaba cerrado.

“Llegamos a su edificio. Tan pronto el ascensor cerró, Alberto se abalanzó sobre mí, me besó y todo su cuerpo estaba contra mi cuerpo. Estaba un poco confundida con lo que había pasado, pero él me dijo que tranquila, que íbamos a ver un partido de fútbol”, afirmó la víctima.

Agregó que “se ubicó en el extremo izquierdo de la cama y yo me ubiqué en el extremo derecho. Empezó a decirme que tranquila, que no iba a pasar nada, que me recostara. Luego puso su mano al interior de mi buzo tocando mi piel del estómago. Me incomodó bastante, entonces lo que hice fue apartarme”.