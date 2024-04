Siete años sin Martín Elías, así lo recuerda su familia y amigos

En redes sociales, sus seres queridos no han pasado por alto el día para dedicarle unas sentidas palabras acompañadas de videos y fotos.

Dayana Jaimes compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video de su hija, en el que la pequeña expresaba cuanto extrañaba a su padre y que siempre lo recordaba. No obstante, la viuda de Díaz reveló que en muchas ocasiones se imagina que están juntos y se pregunta “¿cómo sería si estuvieras aquí?”, sueña con él, lo piensa y lo ve en los ojos de su hija.

“Todavía me cuesta expresar lo que siento cuando llega este día cargado de recuerdos. A veces prefiero evadir el tema porque cada vez que lo hago se me hace un nudo en la garganta y los ojos me brillan de nostalgia al recordar que partiste un día inesperado, cuando la vida nos sonreía de mil maneras y cuando construíamos un futuro lleno de amor. Lea aquí: “Prefiero trabajar lo mío”: Martín Elías Jr habló de la herencia de su padre

Hoy sigo de pie, recordando lo afortunada que fui y seré por siempre... Gracias, Oso de mi vida, solo me basta con cerrar mis ojos y verte ahí en mi mente, con la sonrisa más hermosa y esos ojos que iluminaron mi vida”, concluyó.