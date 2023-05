“Siempre serás la amante”: Laura Bozzo arremete contra Camila Parker

Tu marido no solo es Rey de Inglaterra, para mí es el Rey, pero de los desgraciados”.

Laura Bozzo.

“Podrás tener mil coronas, per nunca el amor que el mundo entero tiene por Diana, la verdadera reina de corazones, a la que nunca olvidaremos, y tú, Camila, siempre serás la amante que le destruyó la vida, que la usó para darle hijos a la corona y tu marido no solo es Rey de Inglaterra, para mí es el Rey, pero de los desgraciados”, escribió Bozzo.

Tal comentario dejado por la presentadora y abogada, tuvo consecuentemente una serie de respuestas como “Ese reinado no les durará mucho a ese par”, “Ok Diana es Dian, hay una película dónde vi que el Rey Carlos toda la vida estuvo enamorado de ésta señora, aún no sé casaba con Diana, pero no lo dejaron casarse con ella, Carlos siempre fue un guiñapo de la corona”, “Por lo menos dice lo que muchos pensamos”, “Todos somos Laura”, “Al fin algo coherente, la música está ayudando a esta señora”, y muchos más donde se mostraron de acuerdo con la peruana. (Le puede interesar: Yina Calderón se someterá a inseminación artificial para ser madre)