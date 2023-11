Siempre será un placer hablar con Flavia

Es hora de que la sociedad diga que el camino de cerrar los ojos, prohibir y tener miedo no está funcionando, porque un tema que no dominamos, nos domina a nosotros”.

Flavia Dos Santos

Flavia habla de sexo y de todo...

Consciente de que el mundo es infinito y que siempre habrá cosas por descubrir y conocer, la especialista se muestra abierta a conversar, y no sólo de sexo, en su programa y con su invitado de cada semana, encuentra historias inspiradoras que le permiten llevar alguna enseñanza a su audiencia, como lo revela en esta entrevista. (Lea aquí: El sexo con Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez)

¿Cómo manejas tu temática con invitados tan distintos?

Este programa fue propuesto al acabar la pandemia a partir de los lives que yo hacía diariamente. La idea era crear un formato que, sin ser de entrevistas, porque no soy periodista, soy terapeuta, permitiera hablar de todo y siendo así, el programa no tiene una obligatoriedad de sexo. Se trata de conversar, algo que ya se está perdiendo por la inmediatez de las cosas, y yo me considero muy curiosa y por eso voy preguntando y alcanzamos el placer de hablar mirando a los ojos.

Has pasado por muchos formatos, ¿De dónde salen tus propuestas creativas?

Creo que son varias cosas. Primero la curiosidad natural, el otro es el hecho de llevar tantos años escuchando en terapia, que va mostrando ciertos caminos para que la misma persona pueda escucharse. Manejo la técnica psicoanalítica y la aplico en “Placeres con Flavia”, de tal forma que hago que la persona se oiga y hable libremente a la vez que entra en contacto con sus pensamientos.

¿Una experiencia para resaltar con algún entrevistado?

Gravé con Los 50 de Joselito, tres muchachos, y uno de ellos empieza a llorar al recordar la muerte del hermano, una muestra de que los afanes no permiten muchas veces expresar el dolor. Fue muy bonito hablar con ellos.

¿Cómo se escoge a los invitados?

Somos un grupo compuesto por el Productor, el Director y yo, ponemos una baraja de nombres y hacemos consenso teniendo en cuenta que me generen curiosidad. Tuvimos a ‘Epa Colombia’, es un personaje polémico por quien tenía curiosidad y allí me contó que estaba en proceso para embarazarse por inseminación artificial. De otra parte, aprendí de Mábel Lara que todos tenemos algo para contar.

¿Qué es lo primordial para entablar una conversación?

Siempre trato de empezar por algo que genere placer en esa persona para hablar. Con Adriana Arango no tratamos la relación de pareja con Robinson Díaz, que es lo que siempre le preguntan, nosotras hablamos de si se sentía o no feminista a raíz del papel que acababa de hacer en “Ana de nadie”. Comparo estas conversaciones y asociaciones libres con montar un caballo y esperar a ver hasta dónde nos lleva.

¿Cómo fue llegar a un país tan conservador teniendo una visión tan liberal y entrar a los medios?

Yo salí de Brasil al terminar el bachillerato, viví en Londres tres años, después me fui a Italia, a Nueva York y voy a cumplir 18 años en Colombia. Soy casada con un diplomático de carrera y mi entorno ha sido de países y culturas distintas que me parece fascinante, por eso digo que a los mojigatos les hace falta salir de su barrio y que las agencias de viaje son la única solución para salvar a un país solapado. La gente se encierra en condominios y clubes donde todos son similares y si hay una mínima diferencia, no se soporta, por eso hay tanta intolerancia.