“Siempre es lo mismo cuando vengo”: Arcángel y su presentación en Medellín

Ayer 22 de abril se llevó a cabo, en el estadio Atanasio Girardot, el concierto de ‘Los Favoritos’, un esperado evento que contó con la presencia de Arcángel, de quien -desde un principio- se tenía como el artista principal, el más importante. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, así que el artista manifestó su inconformidad y molestia. (Le puede interesar: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ se casó con una particular vestimenta)

Austin Agustín Santos, nombre de pila del cantante, envió un fuerte mensaje a los organizadores del evento, expresando que le dieron muy poco tiempo para que desarrollara su presentación, aun cuando se trataba del artista principal. De hecho, así lo dieron a conocer las mismas personas que fueron al concierto exclusivamente para verlo a él.