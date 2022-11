“Siempre es hoy” de Gustavo Cerati cumple 20 años

El tracklist incluyó hits como “Cosas imposibles”, “Karaoke” y “Artefacto”, que sonaron mucho en la radio. También había grandes canciones como “Vivo”, “Nací para esto”, “Amo dejarte así” y “Tu cicatriz en mí”. (Lea aquí: Las gracias totales de Gustavo Cerati en “14 episodios sinfónicos”)

Los invitados de “Siempre es hoy” sorprendieron por la variedad: desde Charly García hasta Domingo Cura, un legendario percusionista de folclor. También estaba el rapero chileno Camilo Castaldi, del grupo Los Tetas. Y en la producción estuvo Toy Hernández, del grupo mexicano Control Machete. En cuanto a sus músicos estables, en la grabación participaron Leandro Fresco, Flavio Etcheto, Fernando Nalé, Pedro Moscuzza y el DJ Javier Zuker.

Los shows se hicieron en tres grandes tramos. El primero arrancó a fines de 2002 y pasó por Ecuador, Colombia y México, con una gira argentina que incluyó el Luna Park y luego siguió por todo el país, Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá y Uruguay. El segundo, fue en noviembre de 2003, con recitales en el Gran Rex y shows en Estados Unidos, México y Bolivia. El cierre fue a fines del 2004, por España, México, Chile y el Personal Fest en Buenos Aires.

Cerati dijo entonces: “en todos los discos de alguna manera me propongo, consciente o inconscientemente, cambiar un poco la metodología. Es algo que me refresca; pasa el tiempo y naturalmente uno se va interesando por otras cosas. Este disco lo empecé en marzo del 2001, cuando tuve las primeras canciones, pero decidí -al revés que con otros trabajos- hacer demos. Armé una banda, compuse muchos temas y volvió a la carga en una segunda andanada en el 2002, para rehacer esos temas, grabarlos e incorporar unos nuevos. Fue la primera vez que me tomé tanto tiempo en hacer un disco”.