Eva Rey, periodista y presentadora española del Canal RCN, confesó que pensó en abortar a su hija Lía.

Junto a una foto de la etapa de gestación, publicada en su cuenta de Instagram, explicó los motivos que la llevaron a contemplar dicha posibilidad.

Según el relato, el aborto llegó a ser “la única opción posible en mi cabeza”.

“Tengo 42. Mi relación dura casi lo mismo que mi embarazo. En mis dos relaciones largas anteriores la ecuación mamá nunca tuvo cabida y de pronto... conozco a alguien que entra en mi vida como un huracán y... a las pocas semanas descubrimos que estamos embarazados...”, recordó Rey.

El embarazo la llevó al caos, el llanto, la negación, el estrés y el enfado. “Aborto?. No aborto?”, se cuestionaba.

“Nunca he querido ser madre. Qué pereza encargarse de un ser vivo. Es que por seres vivos en mi casa no tengo ni plantas. Decidido. Aborto. No quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siéndolo...”, añadió.

Agregó que “tras días de angustia, de noches sin dormir y de días de no querer levantarme de la cama ni hablar con nadie... decido no abortar. Y ahí está Lía... y estoy feliz. He decidido ser mamá”.

La presentadora aseguró que hizo pública su historia para romper “una lanza por esas otras mujeres que nos hemos quedado embarazadas sin quererlo. Sin buscarlo. Sin querer ser madres. Sientiendo que nuestra vida se descomponía y nuestros sueños se ahogaban...”, máxime después del “baby boom” que presentadoras y famosas han protagonizado en las últimas semanas anunciado sus embarazos deseados.