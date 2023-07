Shania Twain celebra 25 años del mejor álbum de su vida

“Con Come On Over, era importante para mí dar lo que pensaba que era el mejor disco de mi vida, y por eso hay tantas canciones en él. Pensé: ‘Vamos a cargarlo por si no hay otra oportunidad. No nos guardemos nada’. No tenía sentido guardar canciones para otro álbum o incluso dárselas a otros artistas, porque pensé que ésta podría ser mi única oportunidad de causar realmente un impacto como continuación del álbum anterior, que ya fue certificado Diamante. Diría que Come On Over supuso una gran presión para mí, porque sabía que tenía más en mí que un solo álbum Diamante”, afirmó Twain. (Lea aquí: Luifer Cuello dio una presentación conmovida al recordar a su madre)

El álbum original de 1997, producido por Robert John “Mutt” Lange, incluía 16 canciones de country pop apoyadas por guitarras acústicas, violines, guitarras de pedal y riffs de guitarra eléctrica, mostrando así un claro avance como compositora para Shania Twain.

Posteriormente (en febrero de 1998) se publicó una versión internacional de “Come On Over”, la cual se centraba en un listado de canciones reconfigurado y presentaba un estilo de producción más orientado al pop, reduciendo la instrumentación country y añadiendo otros elementos musicales como bucles de batería, teclados y sintetizador.

Entre los numerosos éxitos de “Come On Over” se encuentran sencillos número 1 de la lista country de Estados Unidos como: “You’re Still The One”, “Love Gets Me Every Time” y “Honey, I’m Home”, así como los éxitos del Top 10 “Man! I Feel Like A Woman!”, “That Don’t Impress Me Much”, “From This Moment On”, “Don’t Be Stupid (You Know I Love You)” y “Come On Over”. El álbum también ha sido certificado X2 diamante por la RIAA, alcanzó el nº2 en el Billboard 200 de EE.UU. y el nº1 en Canadá, país natal de Shania, así como en el Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda, Islandia y Escocia.