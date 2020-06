Shakira y J Balvin, la cuota colombiana del concierto para combatir el COVID-19

Este 27 de junio a las 7 de la noche por TNT, será transmitido un evento, que busca combatir el impacto desigual del COVID-19 en comunidades marginadas.

Global Global: Unite for our Future, el concierto, contará con la presentación del actor Dwayne Johnson e incluirá las presentaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade y Christine and the Queens.

Además, el show tendrá apariciones de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Derrick Johnson, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman y Opal Tometi.