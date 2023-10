Shakira y Elvis Crespo, la pareja perfecta de ‘Yo me llamo’

‘Yo Me Llamo’ ha sido un reality show musical que ha cautivado a las audiencias de Colombia y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos episodios, el programa ha cobrado un giro inesperado: el amor ha florecido entre dos de los participantes.

Se trata de los imitadores de Shakira y Elvis Crespo, quienes han demostrado que a pesar de estar compitiendo, el amor lo puede todo. Según lo que revelaron los propios participantes, fue Elvis quien tomó la iniciativa para iniciar una relación más allá de la amistad. El cantante puertorriqueño se sintió atraído por la belleza y el talento de la colombiana, y no dudó en declararle su amor. Lea aquí: La Rosalía hizo llorar a Amparo Grisales en Yo me llamo

La noticia de este romance causó gran revuelo en las redes sociales, donde los fans del programa expresaron su alegría por la pareja.

Sin embargo, el amor entre Shakira y Elvis no ha estado exento de obstáculos. En el último episodio, Elvis recibió varias críticas por su presentación, y Amparo Grisales llegó a burlarse de él, afirmando que Shakira “lo tenía aullando en el clóset”. Lea aquí: ¿Se tapó los ojos? Amparo Grisales no quiere a Alejandra Guzmán en ‘Yo me llamo’