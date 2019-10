Shakira y Camilo, ¿juntos para colaboración musical?

Tras la frenética reacción de los fanáticos de Camilo, que pedían un dúo a gritos, él mismo se manifestó, también a través de las redes sociales. “Esto tiene que ser mentira, estoy en shock jajajaja. ¡Esto significa el universo entero para mí! Algún día haremos algo juntos, ¡lo declaro!”, escribió Camilo.

El cantante y compositor paisa también compartió la foto con Shakira, con esta descripción: “Yo no sé si este tipo de cosas se cuenten... pero me andaba doliendo el tobillo y me costaba mantenerme en pie... y ella me sentó, me puso almohaditas debajo de la pierna y me hizo sentir mejor... y bueno... eso”.

Shakira y Camilo están juntos, ahora solo falta lo que tanto anhelan sus seguidores: que sus voces también se unan en una canción.